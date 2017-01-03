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Путин поручил принять меры по борьбе с криминализацией подростковой среды в РФ
Россия

Путин поручил принять меры по борьбе с криминализацией подростковой среды в РФ

Сегодня 13:39
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Путин поручил принять меры по борьбе с криминализацией подростковой среды в РФ

Москва, 3 января. Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для борьбы с криминализацией подростковой среды, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поручил создать в России межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой мер по борьбе с криминализацией подростковой среды. Это поручение вошло в состав перечня, который президент России дал после совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 декабря прошлого года.

Группа должна быть создана до 15 февраля. Отмечается, что в нее будут включены представители совета президента РФ по правам человека.

Ранее Путин поручил до 30 марта этого года предоставить доклад, посвященный деятельности НКО. 

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