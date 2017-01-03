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Цены на нефть достигли максимума с лета 2015 года
Экономика

Цены на нефть достигли максимума с лета 2015 года

Сегодня 13:31
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Цены на нефть достигли максимума с лета 2015 года

Москва, 3 января. В настоящее время стоимость фьючерсов на основные мировые марки нефти достигла максимума с июля 2015 года. Котировки на нефть североморской марки Brent перешагнули за отметку в 58 долларов за баррель, а на североамериканскую WTI — 55 долларов за баррель.

Как полагают трейдеры, анализирующие процессы на рынке нефти, к Новому году участники рынка оценили ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке после заключения соглашения ОПЕК об ограничении объемов добычи нефти. Перед Новым годом участники торгов ушли на отдых с признаками роста цен на нефть, и после возобновления торгов котировки оправдали их ожидания.

Сегодня стоимость мартовских фьючерсов на Brent достигла 58,37 долларов за баррель, а WTI — 55,24 долларов за баррель.

Напомним, сегодня «Газета.ru» сообщила об обнаружении нового небольшого и глубоко расположенного месторождения нефти в Белоруссии.

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