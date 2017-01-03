Путин установил срок предоставления доклада по НКО

Москва, 3 декабря. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта этого года предоставить доклад, посвященный деятельности НКО. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение главы РФ адресовано администрации президента, министерству юстиции и специальному представителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. До 30 марта они должны «проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Ранее Путин заявлял, что считает возможным введение льгот и приоритетов для социально-ориентированных некоммерческих организаций. По его мнению, можно разрешить НКО те же преференции, которые имеют субъекты малого предпринимательства.

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