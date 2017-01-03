FAN-TV Лента новостей
Захарова рассказала, какие дизайнеры шьют ей платья для брифингов
Общество

Захарова рассказала, какие дизайнеры шьют ей платья для брифингов

Сегодня 13:17
73

Захарова рассказала, какие дизайнеры шьют ей платья для брифингов

Москва, 3 января. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призналась, что предпочитает платья российского дизайнера.

Захарова рассказала, как выбирает наряды для брифингов. По ее словам, все платья и костюмы принадлежат одному дизайнеру.

«Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета  — вот вам и ответ: одежда российская», — обратила внимание дипломат, передает передает Sputnik Польша.

Как оказалось, речь идет о фирме «Акимбо» (AKIMBO). С ее продукцией Захарова столкнулась случайно, однажды забежав в магазин около дома.

Производитель узнал свое платье во время выступления представителя МИД РФ и прислал ей в подарок целую посылку модной одежды. Однако Захарова отказалась бесплатно принимать такой подарок и предложила покупать наряды.

Ранее Захарова поздравила россиян с Новым годом и призвала «сильнее любить и дорожить друг другом».

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Катерина Тимошенская
#мария захарова
Новости партнеров
Эксклюзив

Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча

Сегодня 12:39
421

Сирия новости 3 января 2017 12.30: дрон США атаковал школу в Ракке, ИГИЛ требует с беженцев Ирака по 600 долларов

Сегодня 12:30
199

Сирия сегодня: ССА срывает встречу в Астане, рейд Турции против ИГИЛ, США убивают сирийцев

Сегодня 11:25
506

Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

Сегодня 7:00
1422

Новости США: Обама попрощается с США, Трамп не верит в причастность России к кибератакам

Вчера 22:38
615
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Путин поручил Генпрокуратуре РФ провести проверку ФСИН

13:50

Трамп после инаугурации откроет свой гольф-клуб в Дубае

13:46

СМИ узнали, когда «Адмирал Кузнецов» может завершить поход в Средиземное море

13:40

Путин поручил принять меры по борьбе с криминализацией подростковой среды в РФ

13:39

Цены на нефть достигли максимума с лета 2015 года

13:31

Путин установил срок предоставления доклада по НКО

13:24

Православные праздники и посты в 2017 году: Сочельник, Рождество, Крещение, Пасха

13:21

Порошенко объявил, что останется стратегическим партнером США

13:20

Захарова рассказала, какие дизайнеры шьют ей платья для брифингов

13:17

Китай раскрыл свои внешнеполитические планы на 2017 год

13:08

Неизвестный с бензопилой и ружьем набросился на жителей Тихвина в Новый год

13:06

Пучков предложил спасти москвичей от 30-градусных морозов полевой кухней

13:04
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Путин поручил Генпрокуратуре РФ провести проверку ФСИН
Читать
Закрыть