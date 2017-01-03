Захарова рассказала, какие дизайнеры шьют ей платья для брифингов

Москва, 3 января. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призналась, что предпочитает платья российского дизайнера.

Захарова рассказала, как выбирает наряды для брифингов. По ее словам, все платья и костюмы принадлежат одному дизайнеру.

«Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета — вот вам и ответ: одежда российская», — обратила внимание дипломат, передает передает Sputnik Польша.

Как оказалось, речь идет о фирме «Акимбо» (AKIMBO). С ее продукцией Захарова столкнулась случайно, однажды забежав в магазин около дома.

Производитель узнал свое платье во время выступления представителя МИД РФ и прислал ей в подарок целую посылку модной одежды. Однако Захарова отказалась бесплатно принимать такой подарок и предложила покупать наряды.

Ранее Захарова поздравила россиян с Новым годом и призвала «сильнее любить и дорожить друг другом».

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