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Православные праздники и посты в 2017 году: Сочельник, Рождество, Крещение, Пасха
Общество

Православные праздники и посты в 2017 году: Сочельник, Рождество, Крещение, Пасха

Сегодня 13:21
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Православные праздники и посты в 2017 году: Сочельник, Рождество, Крещение, Пасха

Наступил Новый 2017 год. В помощь тем, кто соблюдает православные традиции, Федеральное агентство новостей предлагает календарь главных православных праздников и постов в 2017 году. Напомним, ближайший важнейший православный праздник — Рождество Христово, который отмечается 7 января.

Также напомним, что непереходящими называются праздники, которые ежегодно отмечаются в один и тот же день, в отличие от переходящих, дата которых может меняться в зависимости от года. Также напомним, что двунадесятыми называются 12 важнейших православных праздников.

Православные праздники и посты в 2017 году

Календарь на январь 2017 года:

  • По 6 января продолжается Рождественский пост.
  • 6 января 2016 — Рождественский сочельник.
  • 7 января — Рождество Христово. Двунадесятый непереходящий праздник.
  • 14 января — Обрезание Господне.
  • 18 января — Крещенский сочельник. Однодневный пост.
  • 19 января — Святое Богоявление. Крещение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.

Календарь на февраль 2017 года:

  • 15 февраля — Сретение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.
  • 18 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота.
  • 19 февраля — Мясопустная неделя.
  • 20 февраля — начало Сырной недели. Масленица.
  • 26 февраля — Прощеное воскресенье.
  • 27 февраля — начало Великого поста.

Календарь на март 2017 года:

  • Продолжается Великий пост.

Православные праздники и посты в 2017 году: Сочельник, Рождество, Крещение, Пасха

Календарь на апрель 2017 года:

  • По 15 апреля 2017 года продолжается Великий пост.
  • 7 апреля — Благовещение пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.
  • 8 апреля — Лазарева суббота.
  • 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Двунадесятый переходящий праздник.
  • 10—16 апреля — Страстная седмица.
  • 13 апреля — Великий (чистый) четверг.
  • 14 апреля — Страстная пятница.
  • 15 апреля — Великая суббота.
  • 16 апреля — Пасха. Светлое Воскресение Христово.
  • 17 апреля — начало Светлой Пасхальной седмицы.
  • 23 апреля — Антипасха апостола Фомы.
  • 25 апреля — Радоница. Поминовение усопших.

Календарь на май 2017 года:

  • 2 мая — День памяти блаженной Матроны Московской.
  • 9 мая — Поминовение усопших воинов. День праздника Победы.
  • 22 мая — Праздник летнего Николая Чудотворца.
  • 25 мая — Вознесение Господне. Двунадесятый переходящий праздник.

Календарь на июнь 2017 года:

  • 3 июня — Троицкая родительская суббота.
  • 4 июня — День святой Троицы. Пятидесятница. Двунадесятый переходящий праздник.
  • 5 июня — День Святого Духа.
  • 6 июня — День памяти блаженной Ксении Петербургской.
  • 7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи.
  • 11 июня — День всех святых.
  • 12 июня — Начинается апостольский (Петров) пост.

Календарь на июль 2017 года:

  • До 11 июля — Петров пост.
  • 6 июля — праздник Владимирской иконы Божией Матери.
  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя).
  • 12 июля — День памяти апостолов Петра и Павла.
  • 21 июля — праздник Казанской иконы Божией Матери.

Календарь на август 2017 года:

  • 14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста.
  • 19 августа — Преображение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.

Календарь на сентябрь 2017 года:

  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Однодневный пост.
  • 13 сентября — Положение Пояса Пресвятой Богородицы.
  • 14 сентября — Начало индикта — церковное новолетие.
  • 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.
  • 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Двунадесятый непереходящий праздник.
  • 30 сентября — День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Календарь на октябрь 2017 года:

  • 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
  • 28 октября — Дмитриевская родительская суббота.
  • 31 октября — День памяти апостола и евангелиста Луки.

Календарь на ноябрь 2017 года:

  • 4 ноября — праздник Казанской иконы Божией Матери.
  • 28 ноября — Начало Рождественского поста.
  • 29 ноября — День памяти апостола и евангелиста Матфея.

Календарь на декабрь 2017 года:

  • Продолжается Рождественский пост с 28 ноября по 6 января.
  • 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.
  • 13 декабря — День памяти апостола Андрея Первозванного.
  • 19 декабря — День памяти святителя Николая Чудотворца.

Православные праздники и посты в 2017 году: Сочельник, Рождество, Крещение, Пасха

Сплошные седмицы в 2017 году

Сплошные седмицы — это недели, в которых нет постов в среду и в пятницу.

  • 7—17 января — Святки.
  • 6—12 февраля — Мытаря и фарисея.
  • 20—26 февраля — Сырная или мясопустная неделя (Масленица).
  • 17—22 апреля — Пасхальная (Светлая) седмица.
  • 5—11 июня — Троицкая неделя.

Посты в 2017 году

  • 18 января — Крещенский сочельник. Однодневный пост.
  • 27 февраля—15 апреля — Великий пост.
  • 12 июня—11 июля — Петров пост.
  • 14—27 августа — Успенский пост.
  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Однодневный пост.
  • 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Однодневный пост.
  • 28 ноября 2017 года — 6 января 2018 года — Рождественский пост.
  • Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок — однодневный пост.

Дни особого поминовения усопших (родительские субботы)

  • 18 февраля — Мясопустная (Вселенская родительская) суббота.
  • 11 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста.
  • 18 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста.
  • 25 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста.
  • 25 апреля — Радоница.
  • 9 мая — Поминовение усопших воинов.
  • 3 июня — Троицкая суббота.
  • 28 октября — Димитриевская суббота.

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