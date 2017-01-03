Православные праздники и посты в 2017 году: Сочельник, Рождество, Крещение, Пасха

Наступил Новый 2017 год. В помощь тем, кто соблюдает православные традиции, Федеральное агентство новостей предлагает календарь главных православных праздников и постов в 2017 году. Напомним, ближайший важнейший православный праздник — Рождество Христово, который отмечается 7 января.

Также напомним, что непереходящими называются праздники, которые ежегодно отмечаются в один и тот же день, в отличие от переходящих, дата которых может меняться в зависимости от года. Также напомним, что двунадесятыми называются 12 важнейших православных праздников.

Православные праздники и посты в 2017 году

Календарь на январь 2017 года:

По 6 января продолжается Рождественский пост.

6 января 2016 — Рождественский сочельник.

7 января — Рождество Христово. Двунадесятый непереходящий праздник.

14 января — Обрезание Господне.

18 января — Крещенский сочельник. Однодневный пост.

19 января — Святое Богоявление. Крещение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.

Календарь на февраль 2017 года:

15 февраля — Сретение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.

18 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота.

19 февраля — Мясопустная неделя.

20 февраля — начало Сырной недели. Масленица.

26 февраля — Прощеное воскресенье.

27 февраля — начало Великого поста.

Календарь на март 2017 года:

Продолжается Великий пост.

Календарь на апрель 2017 года:

По 15 апреля 2017 года продолжается Великий пост.

7 апреля — Благовещение пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.

8 апреля — Лазарева суббота.

9 апреля — Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Двунадесятый переходящий праздник.

10—16 апреля — Страстная седмица.

13 апреля — Великий (чистый) четверг.

14 апреля — Страстная пятница.

15 апреля — Великая суббота.

16 апреля — Пасха. Светлое Воскресение Христово.

17 апреля — начало Светлой Пасхальной седмицы.

23 апреля — Антипасха апостола Фомы .

. 25 апреля — Радоница. Поминовение усопших.

Календарь на май 2017 года:

2 мая — День памяти блаженной Матроны Московской .

. 9 мая — Поминовение усопших воинов. День праздника Победы.

22 мая — Праздник летнего Николая Чудотворца .

. 25 мая — Вознесение Господне. Двунадесятый переходящий праздник.

Календарь на июнь 2017 года:

3 июня — Троицкая родительская суббота.

4 июня — День святой Троицы. Пятидесятница. Двунадесятый переходящий праздник.

5 июня — День Святого Духа.

6 июня — День памяти блаженной Ксении Петербургской .

. 7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи .

. 11 июня — День всех святых.

12 июня — Начинается апостольский (Петров) пост.

Календарь на июль 2017 года:

До 11 июля — Петров пост.

6 июля — праздник Владимирской иконы Божией Матери.

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя) .

. 12 июля — День памяти апостолов Петра и Павла .

и . 21 июля — праздник Казанской иконы Божией Матери.

Календарь на август 2017 года:

14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста.

19 августа — Преображение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.

Календарь на сентябрь 2017 года:

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Однодневный пост.

13 сентября — Положение Пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября — Начало индикта — церковное новолетие.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Двунадесятый непереходящий праздник.

30 сентября — День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Календарь на октябрь 2017 года:

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

28 октября — Дмитриевская родительская суббота.

31 октября — День памяти апостола и евангелиста Луки.

Календарь на ноябрь 2017 года:

4 ноября — праздник Казанской иконы Божией Матери.

28 ноября — Начало Рождественского поста.

29 ноября — День памяти апостола и евангелиста Матфея.

Календарь на декабрь 2017 года:

Продолжается Рождественский пост с 28 ноября по 6 января.

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.

13 декабря — День памяти апостола Андрея Первозванного .

. 19 декабря — День памяти святителя Николая Чудотворца.

Сплошные седмицы в 2017 году

Сплошные седмицы — это недели, в которых нет постов в среду и в пятницу.

7—17 января — Святки.

6—12 февраля — Мытаря и фарисея.

20—26 февраля — Сырная или мясопустная неделя (Масленица).

17—22 апреля — Пасхальная (Светлая) седмица.

5—11 июня — Троицкая неделя.

Посты в 2017 году

18 января — Крещенский сочельник. Однодневный пост.

27 февраля—15 апреля — Великий пост.

12 июня—11 июля — Петров пост.

14—27 августа — Успенский пост.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Однодневный пост.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Однодневный пост.

28 ноября 2017 года — 6 января 2018 года — Рождественский пост.

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок — однодневный пост.

Дни особого поминовения усопших (родительские субботы)

18 февраля — Мясопустная (Вселенская родительская) суббота.

11 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста.

18 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста.

25 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста.

25 апреля — Радоница.

9 мая — Поминовение усопших воинов.

3 июня — Троицкая суббота.

28 октября — Димитриевская суббота.

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