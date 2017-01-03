Православные праздники и посты в 2017 году: Сочельник, Рождество, Крещение, Пасха

Наступил Новый 2017 год. В помощь тем, кто соблюдает православные традиции, Федеральное агентство новостей предлагает календарь главных православных праздников и постов в 2017 году. Напомним, ближайший важнейший православный праздник — Рождество Христово, который отмечается 7 января.
Также напомним, что непереходящими называются праздники, которые ежегодно отмечаются в один и тот же день, в отличие от переходящих, дата которых может меняться в зависимости от года. Также напомним, что двунадесятыми называются 12 важнейших православных праздников.
Православные праздники и посты в 2017 году
Календарь на январь 2017 года:
- По 6 января продолжается Рождественский пост.
- 6 января 2016 — Рождественский сочельник.
- 7 января — Рождество Христово. Двунадесятый непереходящий праздник.
- 14 января — Обрезание Господне.
- 18 января — Крещенский сочельник. Однодневный пост.
- 19 января — Святое Богоявление. Крещение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.
Календарь на февраль 2017 года:
- 15 февраля — Сретение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.
- 18 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота.
- 19 февраля — Мясопустная неделя.
- 20 февраля — начало Сырной недели. Масленица.
- 26 февраля — Прощеное воскресенье.
- 27 февраля — начало Великого поста.
Календарь на март 2017 года:
- Продолжается Великий пост.
Календарь на апрель 2017 года:
- По 15 апреля 2017 года продолжается Великий пост.
- 7 апреля — Благовещение пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.
- 8 апреля — Лазарева суббота.
- 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Двунадесятый переходящий праздник.
- 10—16 апреля — Страстная седмица.
- 13 апреля — Великий (чистый) четверг.
- 14 апреля — Страстная пятница.
- 15 апреля — Великая суббота.
- 16 апреля — Пасха. Светлое Воскресение Христово.
- 17 апреля — начало Светлой Пасхальной седмицы.
- 23 апреля — Антипасха апостола Фомы.
- 25 апреля — Радоница. Поминовение усопших.
Календарь на май 2017 года:
- 2 мая — День памяти блаженной Матроны Московской.
- 9 мая — Поминовение усопших воинов. День праздника Победы.
- 22 мая — Праздник летнего Николая Чудотворца.
- 25 мая — Вознесение Господне. Двунадесятый переходящий праздник.
Календарь на июнь 2017 года:
- 3 июня — Троицкая родительская суббота.
- 4 июня — День святой Троицы. Пятидесятница. Двунадесятый переходящий праздник.
- 5 июня — День Святого Духа.
- 6 июня — День памяти блаженной Ксении Петербургской.
- 7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи.
- 11 июня — День всех святых.
- 12 июня — Начинается апостольский (Петров) пост.
Календарь на июль 2017 года:
- До 11 июля — Петров пост.
- 6 июля — праздник Владимирской иконы Божией Матери.
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя).
- 12 июля — День памяти апостолов Петра и Павла.
- 21 июля — праздник Казанской иконы Божией Матери.
Календарь на август 2017 года:
- 14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста.
- 19 августа — Преображение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник.
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.
Календарь на сентябрь 2017 года:
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Однодневный пост.
- 13 сентября — Положение Пояса Пресвятой Богородицы.
- 14 сентября — Начало индикта — церковное новолетие.
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Двунадесятый непереходящий праздник.
- 30 сентября — День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Календарь на октябрь 2017 года:
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
- 28 октября — Дмитриевская родительская суббота.
- 31 октября — День памяти апостола и евангелиста Луки.
Календарь на ноябрь 2017 года:
- 4 ноября — праздник Казанской иконы Божией Матери.
- 28 ноября — Начало Рождественского поста.
- 29 ноября — День памяти апостола и евангелиста Матфея.
Календарь на декабрь 2017 года:
- Продолжается Рождественский пост с 28 ноября по 6 января.
- 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник.
- 13 декабря — День памяти апостола Андрея Первозванного.
- 19 декабря — День памяти святителя Николая Чудотворца.
Сплошные седмицы в 2017 году
Сплошные седмицы — это недели, в которых нет постов в среду и в пятницу.
- 7—17 января — Святки.
- 6—12 февраля — Мытаря и фарисея.
- 20—26 февраля — Сырная или мясопустная неделя (Масленица).
- 17—22 апреля — Пасхальная (Светлая) седмица.
- 5—11 июня — Троицкая неделя.
Посты в 2017 году
- 18 января — Крещенский сочельник. Однодневный пост.
- 27 февраля—15 апреля — Великий пост.
- 12 июня—11 июля — Петров пост.
- 14—27 августа — Успенский пост.
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Однодневный пост.
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Однодневный пост.
- 28 ноября 2017 года — 6 января 2018 года — Рождественский пост.
- Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок — однодневный пост.
Дни особого поминовения усопших (родительские субботы)
- 18 февраля — Мясопустная (Вселенская родительская) суббота.
- 11 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста.
- 18 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста.
- 25 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста.
- 25 апреля — Радоница.
- 9 мая — Поминовение усопших воинов.
- 3 июня — Троицкая суббота.
- 28 октября — Димитриевская суббота.
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