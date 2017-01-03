Пучков предложил спасти москвичей от 30-градусных морозов полевой кухней

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Москва, 3 декабря. На Москву и Подмосковье надвигаются 30-градусные морозы, причем самым холодным днем в регионе может стать Рождество, 7 января. В связи с заморозками глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил организовать в столице полевые кухни.

«Я прошу поставить полевые кухни и начать людей кормить кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня, особенно с учетом понижения температур», — заявил Пучков на селекторном совещании.

Глава ведомства добавил, что в первые дни нового года Москву посетило большое количество людей, поэтому необходимо задуматься о дополнительных мероприятиях, касающихся мест массового отдыха, передает «Интерфакс».

Как сообщает Газета.Ru, синоптики прогнозируют 7 января в Москве похолодание до -30 °С, переменную облачность и отсутствие существенных осадков.

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