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Пучков предложил спасти москвичей от 30-градусных морозов полевой кухней
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    Пучков предложил спасти москвичей от 30-градусных морозов полевой кухней

    13:04  3 Января 2017
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    Пучков предложил спасти москвичей от 30-градусных морозов полевой кухней

    Москва, 3 декабря. На Москву и Подмосковье надвигаются 30-градусные морозы, причем самым холодным днем в регионе может стать Рождество, 7 января. В связи с заморозками глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил организовать в столице полевые кухни.

    «Я прошу поставить полевые кухни и начать людей кормить кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня, особенно с учетом понижения температур», — заявил Пучков на селекторном совещании.

    Глава ведомства добавил, что в первые дни нового года Москву посетило большое количество людей, поэтому необходимо задуматься о дополнительных мероприятиях, касающихся мест массового отдыха, передает «Интерфакс».

    Как сообщает Газета.Ru, синоптики прогнозируют 7 января в Москве похолодание до -30 °С, переменную облачность и отсутствие существенных осадков.

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    Автор: Ксения Тасманова
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