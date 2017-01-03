ДНР вычислила офицеров ВСУ, устроивших циничные обстрелы Коминтерново и Саханки

Донецк, 3 января. Командование Донецкой народной республики обнародовало данные об офицерах ВСУ, которые в декабре устроили многодневный обстрел Коминтерново и Саханки.

По данным командования ДНР, циничные обстрелы юга республики организовали командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Делятицкий и его подчиненные — командир бригадной артиллерийской группы Роман Шостак и начальник штаба этой же группы Владимир Воронин.

С 10 по 20 декабря прошлого года по их вине под огнем находились села Саханка и Коминтерново. В результате этих нападений было разрушено более 20 жилых домов, 12 получили повреждения кровли и остекления. Еще 11 населенных пунктов Новоазовского и Тельмановского районов были полностью обесточены.

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