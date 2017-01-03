Китай раскрыл свои внешнеполитические планы на 2017 год

Пекин, 3 января. В 2017 году Китай планирует укреплять отношения с крупными странами и расширять»круг друзей». Об этом заявил фициальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

МИД Китая объявил о планах развивать крепкие отношения с Россией, США и членами Евросоюза.

«Мы будем продвигать вперед развитие устойчивых, крепких отношений между крупными странами: между Китаем и США, между Китаем и Россией, между Китаем и Евросоюзом», — сообщил Гэн Шуан.

Он отметил, что Китай планирует сосредоточиться на улучшении обстановки у своих границ. Кроме того, Пекин рассчитывает расширить круг своих друзей.

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