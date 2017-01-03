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Пьяная украинка покончила с собой после ссоры с матерью в Петербурге
Происшествия

Пьяная украинка покончила с собой после ссоры с матерью в Петербурге

Сегодня 12:50
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Пьяная украинка покончила с собой после ссоры с матерью в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 января. 23-летняя гражданка Украины покончила с собой после ссоры с матерью в Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь. Под окнами жилого дома было обнаружено тело 23-летней гражданки Украины.

Как оказалось, перед этим девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно поругалась с матерью. После этого она вышла на балкон, который располагался на 13-м этаже. Больше девушку живой никто не видел.

Труп молодой украинки направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что гражданка Узбекистана скончалась на пороге магазина во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Катерина Тимошенская
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