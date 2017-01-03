Автобус и внедорожник столкнулись на мосту в Иркутске, есть пострадавшие

Иркутск, 3 декабря. Два человека получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса и внедорожника в Иркутске. ДТП произошло сегодня на Глазковском мосту.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, на дороге столкнулись внедорожник SsangYong Kyron и автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту «28Р». Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением, что и спровоцировало аварию.

Изначально в СМИ сообщалось о четырех пострадавших, однако, по уточненным данным, помощь медиков понадобилась только водителю внедорожника и 20-летней пассажирке автобуса. Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются.

Как сообщает Газета.Ru, еще одно серьезное ДТП ранее произошло в Ростове-на-Дону. На перекрестке улиц иномарка наехала на женщину с коляской. Женщина-пешеход скончалась, находившийся в коляске ребенок получил травмы.