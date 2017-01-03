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Неизвестный с бензопилой и ружьем набросился на жителей Тихвина в Новый год
Происшествия

Неизвестный с бензопилой и ружьем набросился на жителей Тихвина в Новый год

Сегодня 13:06
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Неизвестный с бензопилой и ружьем набросился на жителей Тихвина в Новый год

Тихвин, 3 января. Целый ряд жителей Тихвина независимо друг от друга обратился в полицию после шокирующей встречи в новогоднюю ночь — неизвестный мужчина, вооруженный бензопилой и охотничьим ружьем, атаковал одного за другим прохожих и даже их автомобили.

Полиции стало известно о нападавшем около 4.30 утра 1 января — прохожие сообщили в полицию, что неизвестный бегает по Тихвину с бензопилой и пилит припаркованные автомобили. Позже, в течение нескольких минут, стало известно, что неопознанный маньяк вооружен также травматическим или боевым оружием и стреляет в проходящих мимо людей.

Житель Тихвина Александр А. заявил в полицию, что был вынужден обратиться за медицинской помощью после того, как неизвестный ударил его работающей бензопилой в голову, нанеся резаное ранение правой щеки. Кроме того, агрессор выстрелил в него из ружья, но промахнулся.

Полиция изъяла бензопилу и ружье 12-го калибра с места происшествия.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.ru», в США и Европе широкое распространение получили нападения «зловещих клоунов» — хулиганов, использующих маски и шоковую тактику для запугивания прохожих.

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Валентин Меликов
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