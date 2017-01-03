Порошенко объявил, что останется стратегическим партнером США

Киев, 3 января. В связи с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между США и Украины президент Петр Порошенко объявил, что Соединенные Штаты будут оставаться стратегическим партнером для Украины вне зависимости от смены президента. Украинский президент подчеркнул в своем обращении, что Украина получила «неоценимую практическую помощь» от США.

Украина, по словам Порошенко, «играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия» — так украинский президент оценивает отказ страны от «третьего в мире ядерного потенциала» под давлением США в 1990-е годы.

«Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США », — напомнил Порошенко.

Напомним, как передавала «Газета.ru», Порошенко, выступая перед военными в Мариуполе, объявил о «временной украинской оккупации».

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