Петербургскую школьницу растлили во время путешествия в Киргизию

Санкт-Петербург, 3 декабря. 18-летний житель Киргизии вступил в половую связь с 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга. Мать потерпевшей накануне обратилась в правоохранительные органы, которые проводят проверку по данному факту.

Как стало известно ФАН, 36-летняя жительница города на Неве сообщила полицейским, что в начале сентября прошлого года в городе Токмак Киргизии 18-летний юноша соблазнил ее дочь. По ее словам, молодого человека зовут Ильхан. Ожидается, что заявление передадут правоохранительным органам Киргизии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в изнасиловании собственных детей-двойняшек. Если вина петербуржца будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.