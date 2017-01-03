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Петербургскую школьницу растлили во время путешествия в Киргизию
Происшествия

Петербургскую школьницу растлили во время путешествия в Киргизию

Сегодня 12:39
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Петербургскую школьницу растлили во время путешествия в Киргизию

Санкт-Петербург, 3 декабря. 18-летний житель Киргизии вступил в половую связь с 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга. Мать потерпевшей накануне обратилась в правоохранительные органы, которые проводят проверку по данному факту.

Как стало известно ФАН, 36-летняя жительница города на Неве сообщила полицейским, что в начале сентября прошлого года в городе Токмак Киргизии 18-летний юноша соблазнил ее дочь. По ее словам, молодого человека зовут Ильхан. Ожидается, что заявление передадут правоохранительным органам Киргизии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в изнасиловании собственных детей-двойняшек. Если вина петербуржца будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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