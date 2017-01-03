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Российские ученые раскрыли план создания коллайдера в Сибири
Россия

Российские ученые раскрыли план создания коллайдера в Сибири

Сегодня 12:40
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Российские ученые раскрыли план создания коллайдера в Сибири

Москва, 3 января. Российские физики намерены построить в Сибири суперколлайдер, заявил заместитель директора Института ядерной физики Евгений Левичев.

Левичев рассказал о реализации проекта mega-science — коллайдера NICA. Он отметил, что этот опыт будет использован при создании суперколлайдера в новосибирском Академгородке.

«В минувшем году мы сконцентрировались на работах, связанных с инжекционной частью — это комплекс установок, ускорителей, производящих электроны и позитроны, которые будут сталкиваться в коллайдере», — рассказал специалист.

Он добавил, что в проекте будут задействованы самые компетентные физики, инженеры, конструкторы.

«Для нас это определенный вызов, потому что энергия, на которую должен быть рассчитан кулер, крайне высока — 2,5 миллиона электрон-вольт», — заметил он.

Ранее ученые выяснили, что в среднем динозавры вылуплялись из яйца через три месяца или полгода после оплодотворения зародыша.

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