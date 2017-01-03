Кавказцы подрались с белорусом в петербургском кафе и отобрали у него пистолет

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Санкт-Петербург, 3 декабря. В петербургском кафе на улице Маршала Казакова произошла массовая драка, в ходе которой у одного из посетителей заведения отобрали пневматический пистолет. Как сообщил источник ФАН, конфликт произошел между гражданином Белоруссии и двумя лицами кавказской национальности.

Накануне вечером полицейским сообщили о том, что в торговом павильоне «Хачапурик» произошла драка между тремя мужчинами. Прибывшие правоохранители установили, что между гражданином Белоруссии 1980 года рождения и двумя неизвестными мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого белорус достал пневматический пистолет и спровоцировал драку.

В итоге неизвестные мужчины отобрали у него пистолет и скрылись. Предположительно, они были одеты в черные куртки.