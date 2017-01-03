Новый кроссовер от китайского автогиганта появился на российском рынке

Москва, 3 января. С 1 января на российском автомобильном рынке появился новый кроссовер от китайского автогиганта Dongfeng, получивший маркировку AX7. Китайский автомобиль оснащается системой ЭРА-ГЛОНАСС и прошел сертификацию для российского рынка.

Новый DFM AX7 имеет задний привод и будет снабжаться двигателями объемом 2 и 2,3 литра, которые выдают, соответственно, 140 и 171 лошадиную силу. В зависимости от двигателя на новые автомобили от Dongfeng будет устанавливаться механическая пятиступенчатая коробка передачи или шеститступенчатая АКПП. AX7 создан на базе японского Nissan Qashqai, и на китайских рынках появился еще в 2014 году.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в автомобильной промышленности прошлый год ознаменовался «дизельгейтом», серьезнейшим образом ударившим по доверию к европейскому автогиганту Volkswagen.

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