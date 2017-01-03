Боевики ИГ крадут вещи бежавших из Ирака жителей и продают их на границе с Сирией

Мосул, 3 декабря. Боевики «Исламского государства» крадут вещи из домов жителей Ирака, бежавших из зоны боевых действий, и продают их на границе с Сирией. Об этом сообщил новостной портал Innfrad.

По информации новостного портала, боевики ИГ (организация запрещена в РФ) крадут вещи из домов полицейских, беженцев, а также тех, кто, по их мнению, «воевал против ИГИЛ», и перевозят их до сирийского города Альбу-Камаль, где ранее ими был оборудован специализированный рынок сбыта. Подобного рода товары боевики называют для потенциальных покупателей «богатствами муртадов», хотя они являются предметами быта гражданского населения, покинувшего свои дома.

Как сообщает Газета.Ru, ранее группа боевиков ИГ напала на полицейский участок в иракском городе Самарра. Жертвами террористов стали не менее семи человек.