Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча

Продолжается скандал вокруг марша националистов в Киеве, устроенном в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. Факельное шествие, разрешенное киевскими властями, собрало около тысячи человек, которые прошли по центральным улицам украинской столицы.

Мероприятие, которое по своей визуальной стилистике у многих вызвало ассоциации с факельными шествиями времен нацистской Германии, уже осудили глава Крыма Сергей Аксенов и сенатор Алексей Пушков.

Позже в Интернете появилась видеозапись, которую на своей странице в Facebook распространил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Среди прочих лозунгов участники факельного шествия выкрикивали: «Юде геть!», что означает — «Евреи — вон!».

«Вашему вниманию предлагается просмотр фрагмента видео факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, посвященного решению еврейского вопроса, — не без юмора написал Долинский. — Первого января 2017 года в Киеве состоялся ежегодный арт-перфоманс в честь дня рождения Бандеры. Несколько тысяч трудящихся прошли праздничной колонной по центральным улицам города, весело скандируя «Юде геть!». В руках демонстранты держали горящие факелы (факел — это не то, что вы подумали, а источник огня) и плакаты с традиционными народными лозунгами: «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера».

А в своем Живом журнале Долинский назвал это так: «Украинцы ощупывают грабли Алоизыча».

В соцсетях тут же развернулась бурная дискуссия, в ходе которой часть украинских комментаторов выступила в духе, а дескать, что такого? Другие, поумнее, попытались убедить оппонентов, что, дескать, про евреев не было ни слова, а участники шествия кричали «Иуды геть!», что означает «Предатели прочь!». (Тут надо быть очень тугим на ухо, чтобы не разобрать, что именно выкрикивали участники шествия — прим ФАН.)

Вот пример дискуссии в Facebook на эту тему:

— Перевод для тех, кто владеет только скрепным языком: «Предатель/предатели — вон». Но скрепноговорящим это не объяснить. Они слышат только то, что хотят услышать.

— Я родом из Львова и владею украинским, думаю, не хуже чем вы, и могу отличить, когда кричат «Юдэ», а когда «Iуда».

«Некоторые эксперты считают, что на самом деле демонстранты скандируют «Юра — гэй», а не «Юде — гэть», — пошутил на эту тему Эдуард Долинский.

Впрочем, многие тут же нашли виноватых в том, что по улицам Киева беспрепятственно маршируют с факелами откровенные антисемиты, не стесняющиеся своих пещерных выходок. И да, вы правильно угадали, в виноватые тут же записали Кремль. Эти комментарии мы приводить не будем, такого добра, как говорится, в избытке, найдете сами при желании.

Приведем еще примеры дискуссий на эту тему в соцсетях.

«Почитайте историю жизни Степана Бандеры прежде, чем осуждать. Нас, детей совка, учили другой истории, на ее штампах мы часто строим свое мнение», — пишет Елена Фастовская.

«А нас, детей в семьях евреев, учили не по учебникам, а по поминальным листам в ЯдВашем, — отвечает ей Яна Мещерякова. — Мой дед, например, родился в Дрогобыче в еврейской семье, и остался жив, потому что бежал к этим самым москалям. А его мать и две сестры бежать не успели — все лежат в Бронницком лесу. А его брат неизвестно, где лежит, — известно только, что убили его прямо у дома на глазах всей семьи соседи-украинцы. В 1941 году украинское общество приветствовало еврейский погром во Львове. Если украинцы не осуждают юдофобство и приветствуют героизацию убийц евреев — это общество нездорово».

«А нельзя Бандеру без факелов маршировать? — интересуется Михаил Артемов. — А то ассоциации плохие. Теперь каждый Новый год этот скандал будет? Головы свиней в Синагогу, допустим, провокация. Но эти шапито-шоу бьют по вашей же Украине, как на востоке, так и на западе. Харакири Майдана какое-то».