FAN-TV Лента новостей
Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча
Украина

Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча

Сегодня 12:39
40

Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча

Продолжается скандал вокруг марша националистов в Киеве, устроенном в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. Факельное шествие, разрешенное киевскими властями, собрало около тысячи человек, которые прошли по центральным улицам украинской столицы.

Мероприятие, которое по своей визуальной стилистике у многих вызвало ассоциации с факельными шествиями времен нацистской Германии, уже осудили глава Крыма Сергей Аксенов и сенатор Алексей Пушков.

Позже в Интернете появилась видеозапись, которую на своей странице в Facebook распространил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Среди прочих лозунгов участники факельного шествия выкрикивали: «Юде геть!», что означает — «Евреи — вон!».

«Вашему вниманию предлагается просмотр фрагмента видео факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, посвященного решению еврейского вопроса, — не без юмора написал Долинский. — Первого января 2017 года в Киеве состоялся ежегодный арт-перфоманс в честь дня рождения Бандеры. Несколько тысяч трудящихся прошли праздничной колонной по центральным улицам города, весело скандируя «Юде геть!». В руках демонстранты держали горящие факелы (факел — это не то, что вы подумали, а источник огня) и плакаты с традиционными народными лозунгами: «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера».

А в своем Живом журнале Долинский назвал это так: «Украинцы ощупывают грабли Алоизыча».

В соцсетях тут же развернулась бурная дискуссия, в ходе которой часть украинских комментаторов выступила в духе, а дескать, что такого? Другие, поумнее, попытались убедить оппонентов, что, дескать, про евреев не было ни слова, а участники шествия кричали «Иуды геть!», что означает «Предатели прочь!». (Тут надо быть очень тугим на ухо, чтобы не разобрать, что именно выкрикивали участники шествия — прим ФАН.)

Вот пример дискуссии в Facebook на эту тему:

— Перевод для тех, кто владеет только скрепным языком: «Предатель/предатели — вон». Но скрепноговорящим это не объяснить. Они слышат только то, что хотят услышать.

— Я родом из Львова и владею украинским, думаю, не хуже чем вы, и могу отличить, когда кричат «Юдэ», а когда «Iуда».

«Некоторые эксперты считают, что на самом деле демонстранты скандируют «Юра — гэй», а не «Юде — гэть», — пошутил на эту тему Эдуард Долинский.

Впрочем, многие тут же нашли виноватых в том, что по улицам Киева беспрепятственно маршируют с факелами откровенные антисемиты, не стесняющиеся своих пещерных выходок. И да, вы правильно угадали, в виноватые тут же записали Кремль. Эти комментарии мы приводить не будем, такого добра, как говорится, в избытке, найдете сами при желании.

Приведем еще примеры дискуссий на эту тему в соцсетях.

«Почитайте историю жизни Степана Бандеры прежде, чем осуждать. Нас, детей совка, учили другой истории, на ее штампах мы часто строим свое мнение», — пишет Елена Фастовская.

«А нас, детей в семьях евреев, учили не по учебникам, а по поминальным листам в ЯдВашем, — отвечает ей Яна Мещерякова. — Мой дед, например, родился в Дрогобыче в еврейской семье, и остался жив, потому что бежал к этим самым москалям. А его мать и две сестры бежать не успели — все лежат в Бронницком лесу. А его брат неизвестно, где лежит, — известно только, что убили его прямо у дома на глазах всей семьи соседи-украинцы. В 1941 году украинское общество приветствовало еврейский погром во Львове. Если украинцы не осуждают юдофобство и приветствуют героизацию убийц евреев — это общество нездорово».

«А нельзя Бандеру без факелов маршировать? — интересуется Михаил Артемов. — А то ассоциации плохие. Теперь каждый Новый год этот скандал будет? Головы свиней в Синагогу, допустим, провокация. Но эти шапито-шоу бьют по вашей же Украине, как на востоке, так и на западе. Харакири Майдана какое-то».

комментарии
Алексей Громов
#украина #степан бандера #антисемитизм
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 3 января 2017 12.30: дрон США атаковал школу в Ракке, ИГИЛ требует с беженцев Ирака по 600 долларов

Сегодня 12:30
19

Сирия сегодня: ССА срывает встречу в Астане, рейд Турции против ИГИЛ, США убивают сирийцев

Сегодня 11:25
352

Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

Сегодня 7:00
1199

Новости США: Обама попрощается с США, Трамп не верит в причастность России к кибератакам

Вчера 22:38
573

Сирия новости 2 января 2016 22.30: саперы РФ разминировали большую часть Алеппо, турецкие пограничники застрелили троих жителей Идлиба

Вчера 22:30
502
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новый кроссовер от китайского автогиганта появился на российском рынке

12:34

Сирия новости 3 января 2017 12.30: дрон США атаковал школу в Ракке, ИГИЛ требует с беженцев Ирака по 600 долларов

12:30

Кавказцы подрались с белорусом в петербургском кафе и отобрали у него пистолет

12:27

Гражданка Узбекистана умерла на пороге продуктового магазина в Ленобласти

12:21

Москву и Подмосковье ожидает 30-градусный мороз на Рождество

12:20

Боевики ИГ крадут вещи бежавших из Ирака жителей и продают их на границе с Сирией

12:14

Туркмения ограничила подачу газа в Иран из-за многолетних долгов

12:14

Спасатели вытащили альпиниста из расщелины на склоне Эльбруса

12:09

Сотни сирийцев спасаются бегством от бесчинств «Джебхат ан-Нусры» в провинции Дамаск

12:08

Ирак: более 19 тысяч мирных жителей погибли и пострадали в 2016 году

11:57

Захарова рассказала о своих любимых платьях

11:56

Жительница Урала из мести попыталась заморозить младенца насмерть

11:53
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новый кроссовер от китайского автогиганта появился на российском рынке
Читать
Закрыть