Москву и Подмосковье ожидает 30-градусный мороз на Рождество

Москва, 3 января. Самым холодным днем в Москве и Подмосковье может стать Рождество, 7 января.

Синоптики обещают москвичам морозы около минус 30 градусов, а жителям области — до минус 31. В Москву 7 января придет антициклон. Ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщает РИАМО со ссылкой на дежурного синоптика центра погоды «Фобос».

В рождественскую ночь москвичей ждут морозы около минус 24-26 градусов. В Подмосковье температура упадет до минус 23-28 градусов, а местами до минус 31 градуса. Днем в столице температура будет колебаться в пределах минус 19-21, а в области — минус 18-23 градуса.

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