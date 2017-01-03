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Туркмения ограничила подачу газа в Иран из-за многолетних долгов
Экономика

Туркмения ограничила подачу газа в Иран из-за многолетних долгов

Сегодня 12:14
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Туркмения ограничила подачу газа в Иран из-за многолетних долгов

Ашхабад, 3 января. Туркменская газовая промышленность прекратила поставки природного газа в Иран с 1 января из-за огромных долгов, накопленных Национальной иранской газовой компанией с 2013 года. В МИД Туркменистана подчеркнули, что в течение минувшего года иранских газовиков неоднократно предупреждали о возможности отключения газа за неуплату.

«Отсутствие позитивной реакции Национальной иранской газовой компании на конструктивные инициативы Туркменистана, ее пассивность в поиске вариантов взаимоприемлемого решения, привели к вынужденному ограничению поставок туркменского природного газа», — объявили в дипломатическом ведомстве республики.

МИД Туркменистана особо подчеркнул, что в действиях газовиков не следует искать политического контекста — «любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они не исходили, будут расцениваться как недружественные действия по отношению к Туркменистану».

Между тем, как сообщала «Газета.ru», российский «Газпром» установил рекорд поставок газа через газопровод «Северный поток».

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