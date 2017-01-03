Сирия, 3 января. Террористы ИГ* потребовали 600 долларов с человека за возможность бежать из Ирака. Беспилотник западной коалиции обстрелял школу «Джауад Анзур», расположенную в черте города Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Продолжаются бои в районе Вади-Барада между боевиками-оппозиционерами и Сирийской арабской армией (САА). Также ВВС Сирии оказывают поддержку с воздуха, нанося авиаудары по опорным пунктам исламистов в предместье Дамаска.

Провинция Алеппо

Российские саперы обезвредили 2000 объектов в восточной части города Алеппо. Ранее сообщалось, что военные инженеры отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ продолжают работу по разминированию восточных районов сирийского города Алеппо. С 5 декабря отряды саперов разминировали 1072 гектара территории, более 400 километров дорог и свыше 2 тысяч зданий, сообщает Минобороны России.

Провинция Хомс

Военные источники сообщают об ожесточенных боях между правительственными войсками и боевиками Свободной сирийской армии (ССА) возле населенного пункта Джуб аль-Джарраха. Бойцы САА успешно отразили наступление исламистов на позиции в предместье Хомса и открыли ответный артиллерийский огонь по укреплениям исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ открыли огонь по жилому району Аль-Джура, подконтрольному сирийской армии. В результате обстрела погиб мирный житель, данные о пострадавших и разрушениях пока уточняются.

Провинция Идлиб

Боевики-оппозиционеры обстреляли из ракетной установки «Град» шиитские поселения Аль-Фуа и Кефрайя. Данные о пострадавших среди мирного населения пока не поступали.

Провинция Ракка

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, открыл огонь по городу Ракка. В результате беспилотник обстрелял школу «Джауад Анзур», расположенную в черте города

ВВС западной коалиции нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, укрепившихся возле северного части Евфратской плотине. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

Провинция Хама

Сирийские бомбардировщики провели атаку опорных пунктов боевиков ИГ, расположенных в районе Укайрабате на востоке провинции. В результате вавиаударов были ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Кунейтра

Бойцы САА открыли ответный огонь по укреплениям радикалов, расположенным в окрестностях деревни Аль-Аджраф. Данные об итогах обстрела пока уточняются.

Ирак

Разведка Ирака выявила оружейный склад террористов ИГ в южном направлении от города Мосул. Опираясь на разведданные, иракская федеральная полиция захватила большое количество самодельных взрывчатых устройств и склад оружия радикалов вблизи деревни Нимруд.

Боевики «Исламского государства» объявили условия, при которых жители населенного пункта Хавиджа смогут покинуть зону боевых действий. Исламисты потребовали денежное вознаграждение в размере 600 долларов с человека за возможность бежать из города.