Сотни сирийцев спасаются бегством от бесчинств «Джебхат ан-Нусры» в провинции Дамаск

Дамаск, 3 января. Сотни мирных жителей бегут из деревни Вади Барда, расположенной в провинции Дамаск, из-за бесчинств боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Сирийский новостной портал Thawra передает, что сотни мирных жителей бегут из деревни Вади Барда в провинции Дамаск, так как не в силах больше терпеть бесчинства, которые творят боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Террористы «Джебхат ан-Нусра» обстреливают жилые кварталы деревни, а также совершают атаки на мирных жителей и объекты инфраструктуры этого и соседних населенных пунктов. По информации источника, 1 января боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли жилые дома в деревне Харфа, что вызвало серьезные материальные потери в этом населенном пункте.

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