Спасатели вытащили альпиниста из расщелины на склоне Эльбруса

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Нальчик, 3 декабря. Спасатели обнаружили альпиниста, который сорвался в расщелину при восхождении на Эльбрус. Пострадавшего уже извлекли из трещины, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

«В 11:00 спасатели отыскали обратившегося за помощью альпиниста, извлекли его из трещины и начали спуск», — приводит «Интерфакс» слова руководителя пресс-службы ведомства Кантемира Берова.

Беров добавил, что альпинист отделался легкими ушибами. Известно, что он является жителем города Электросталь в Московской области.

Как сообщала Газета.Ru, в декабре прошлого года спасатели эвакуировали с Эльбруса обморозившего ноги альпиниста. Его напарник смог спуститься к «Приюту 11», а пострадавший стал дожидаться прихода спасателей.