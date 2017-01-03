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Спасатели вытащили альпиниста из расщелины на склоне Эльбруса
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    Спасатели вытащили альпиниста из расщелины на склоне Эльбруса

    12:09  3 Января 2017
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    Спасатели вытащили альпиниста из расщелины на склоне Эльбруса

    Нальчик, 3 декабря. Спасатели обнаружили альпиниста, который сорвался в расщелину при восхождении на Эльбрус. Пострадавшего уже извлекли из трещины, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

    «В 11:00 спасатели отыскали обратившегося за помощью альпиниста, извлекли его из трещины и начали спуск», — приводит «Интерфакс» слова руководителя пресс-службы ведомства Кантемира Берова.

    Беров добавил, что альпинист отделался легкими ушибами. Известно, что он является жителем города Электросталь в Московской области. 

    Как сообщала Газета.Ru, в декабре прошлого года спасатели эвакуировали с Эльбруса обморозившего ноги альпиниста. Его напарник смог спуститься к «Приюту 11», а пострадавший стал дожидаться прихода спасателей.

    Автор: Ксения Тасманова
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