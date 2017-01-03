Гражданка Узбекистана умерла на пороге продуктового магазина в Ленобалсти

Санкт-Петербург, 3 января. Гражданка Узбекистана скончалась на пороге магазина во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел накануне, 2 января. Гражданка Узбекистана отправилась за продуктами в круглосуточный магазин во Всеволожском районе. На пороге женщине стало плохо, и она упала.

Сотрудники магазина перенесли ее в подсобку и вызвали врачей. Женщина умерла до приезда медиков: они констатировали ее смерть.

Известно, что погибшая не имела в России регистрации и работы. Женщина проживала в России с дочерью, которая также не имеет работы и регистрации.

Ранее в Челябинской области было возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Уйского района, которую подозревают в покушении на убийство новорожденной.

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