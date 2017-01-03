Жительница Урала из мести попыталась заморозить младенца насмерть

Челябинск, 3 декабря. В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Уйского района, которую подозревают в покушении на убийство новорожденной.

Следователи предполагают, что 1 января пенсионерка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забралась в дом жительницы поселка Токмасский и попыталась убить ее внучку. Злоумышленница вынесла коляску с младенцем во двор и выключила освещение на улице, чтобы ребенка никто не заметил.

К счастью, трагедию удалось предотвратить. Утром мать девочки обнаружила пропажу коляски и затем нашла своего ребенка во дворе. Жизнь пострадавшей находится вне опасности, уточнили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Подозреваемую в совершении преступления задержали.

Как сообщала Газета.Ru, ранее в Ростовской области осудили 53-летнего мужчину за попытку поджечь дом, в котором находились его бывшая жена и двое детей. Потерпевшие тогда спаслись благодаря подъехавшему родственнику.