Мощное торнадо унесло жизни четырех человек в Алабаме

Дотан, штат Алабама, 3 января. Разрушительное торнадо, прокатившееся по небольшому городу Рехобет в американском штате Алабама оставило после себя десятки поврежденных и уничтоженных строений и унесло жизни четырех человек. В районе бедствия также зафиксированы наводнения, ставшие последствием обильных ливней и ненастной погоды.

Тела погибших местных жителей были обнаружены в одном из строений, разрушенных вихрем, передает телеканал ABC. Сообщение о гибели людей распространила пресс-служба губернатора Алабамы. На данный момент неясно даже, насколько велик ущерб, нанесенный стихией в муниципальном округе города Дотан, пригородом которого является Рехобет — область сильно затоплена, работа спасательных служб затруднена.

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