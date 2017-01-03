Захарова рассказала о своих любимых платьях

Москва, 3 января. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о платьях, в которых появляется на публике.

Захарова призналась, что нередко получает лестные отзывы о нарядах, в которых появляется на публике. Она отметила, что строгое черное платье с пышными рукавами, которое произвело фурор в социальных сетях, увидела случайно: представитель МИД РФ просто заехала в магазин около дома и купила несколько нарядов.

Одна из российских компаний узнала в платье свою продукцию и прислала Захаровой целую посылку фирменной одежды.

«Естественно, взять такой подарок я не могла — наши антикоррупционные законы запрещают брать такие подарки, — отметила Захарова. — Я им позвонила и сказала, что готова покупать их продукцию».

Она подчеркнула, что речь идет о фирме «Акимбо» (AKIMBO), передает Sputnik Польша.

«Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета — вот вам и ответ: одежда российская», — заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова поздравила россиян с Новым годом, пожелав мира и любви.

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