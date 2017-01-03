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Ирак: более 19 тысяч мирных жителей погибли и пострадали в 2016 году
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Ирак: более 19 тысяч мирных жителей погибли и пострадали в 2016 году

Сегодня 11:57
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Ирак: более 19 тысяч мирных жителей погибли и пострадали в 2016 году

Багдад, 3 января. Миссия ООН по оказанию содействия Ираку обнародовала данные о жертвах войны в Ираке за 2016 год. 

Так, по данным миссии, среди мирного населения числится 19 266 погибших и пострадавших. Из них убито 6 878 человек, ранено — 12 388. Однако эти данные не учитывают сообщения о жертвах в провинции Анбар за май, июль, август и декабрь 2016 года. 

Иракский Мосул находится под контролем запрещенной в РФ террористической группировки ИГ с 2014 года. В октябре 2016 года Ирак при поддержке возглавляемой США международной коалиции началась операция по освобождению города от боевиков. 

При этом США признали, что действия коалиции в Сирии и Ираке ведут к гибели мирных жителей. Так, «Известия» со ссылкой на сообщение Пентагона сообщают о гибели 188 гражданских лиц в Сирии и Ираке в результате авиаударов коалиции.

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