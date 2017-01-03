Белоруссия сообщила об открытии нового нефтяного месторождения

Минск, 3 января. Новое месторождение нефти на территории Белоруссии было открыто специалистами белорусского нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть». Соответствующее заявления сделала пресс-служба компании.

Запасы «черного золота» в новом месторождении оцениваются примерно в 1,7 млн тонн нефти, однако эта оценка может быть уточнена после проведения в наступившем году геологоразведочных мероприятий. Нефть в месторождении относится к трудодостижимым запасам и находится на большой глубине — это частично облегчит ее добычу после бурения скважины.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», добыча нефти в РФ в минувшем году побила рекорд, приблизившись к 550 млн тонн.