Опубликовано селфи-видео предполагаемого террориста из Стамбула

Стамбул, 3 декабря. Турецкие СМИ опубликовали селфи-видео, которое, предположительно, записано убившим 39 человек террористом из Стамбула. Пока неизвестно, когда предполагаемый преступник снял ролик — до или после нападения в ночном клубе.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, автор видеоролика снимал себя во время прогулки по площади Таксим в Стамбуле.

Напомним, теракт в стамбульском ночном клубе Reina произошел в новогоднюю ночь. Террорист застрелил охранявшего заведение полицейского, ворвался внутрь и открыл огонь по посетителям клуба. Жертвами преступника стали 39 человек, еще 69 пострадали.

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