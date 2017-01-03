Начинающий 60-летний водитель насмерть задавил пенсионерку в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 января. 60-летний пенсионер, только получив водительские права, насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

60-летний мужчина получил водительское удостоверение, позволяющее ему управлять легковым автомобилем, и отправился в самостоятельную поездку. Уже через час произошло его первое ДТП: пенсионер сбил 76-летнюю женщину на пешеходном переходе. Отмечается, что водитель был трезв.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с переломом ног. Врачи не смогли ее спасти: пожилая женщина скончалась. Правоохранительные органы города проводят проверку.

Ранее мужчину госпитализировали в Петербурге из-за серьезного отравления неизвестным наркотиком.