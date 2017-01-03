Жестоко избитого жителя Ленобласти госпитализировали из зала с банкоматами

Кингисепп, 3 декабря. Избитого жителя Ленобласти госпитализировали из зала с банкоматами в Кингисеппском районе. У молодого человека диагностированы ушиб головного мозга и повреждения мягких тканей лица.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, личность потерпевшего уже установлена — это Александр П. 1994 года рождения. Пациента поместили в реанимационное отделение больницы, обстоятельства получения им телесных повреждений сейчас выясняются. Известно, что молодой человек был обнаружен в помещении дома №38 на улице Воровского.