Задержана петербурженка, «заминировавшая» дежурную часть ГУ МВД на Новый год

Санкт-Петербург, 3 января. Представители главного управления МВД России по Санкт-Петербургу сообщили о поимке телефонной хулиганки, позвонившей 1 января в дежурную часть ГУ МВД с сообщением о бомбе. Девушка 1995 года рождения «заминировала» полицию в пьяном состоянии.

Как сообщили представители МВД, к сегодняшнему дне сотрудникам полиции удалось идентифицировать и задержать телефонную хулиганку.

Между тем, как сообщает «Газета.ru», в Подмосковье сегодня были задержаны куда более опасные хулиганы, устроившие погоню со стрельбой на автодороге М9 «Балтия».