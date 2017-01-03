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Задержана петербурженка, «заминировавшая» дежурную часть ГУ МВД на Новый год
Происшествия

Задержана петербурженка, «заминировавшая» дежурную часть ГУ МВД на Новый год

Сегодня 11:30
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Задержана петербурженка, «заминировавшая» дежурную часть ГУ МВД на Новый год

Санкт-Петербург, 3 января. Представители главного управления МВД России по Санкт-Петербургу сообщили о поимке телефонной хулиганки, позвонившей 1 января в дежурную часть ГУ МВД с сообщением о бомбе. Девушка 1995 года рождения «заминировала» полицию в пьяном состоянии.

Как сообщили представители МВД, к сегодняшнему дне сотрудникам полиции удалось идентифицировать и задержать телефонную хулиганку. 

Между тем, как сообщает «Газета.ru», в Подмосковье сегодня были задержаны куда более опасные хулиганы, устроившие погоню со стрельбой на автодороге М9 «Балтия».

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