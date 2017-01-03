Петербуржец отравился неизвестным наркотиком

Санкт-Петербург, 3 января. Мужчину госпитализировали в Петербурге из-за серьезного отравления неизвестным наркотиком, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Врачи Петербурга пытаются выяснить, каким наркотиком отравился молодой человек 1992-го года рождения. Его доставили в больницу с острым отравлением. В настоящий момент состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Мужчина помещен в отделение токсикологии.

Ранее в полицию Северной столицы поступило обращение 90-летней пенсионерки, которая сообщила, что из ее квартиры выкрали ордена Великой Отечественной войны, которые принадлежали ее мужу,