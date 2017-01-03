Пьяный житель Сестрорецка забил гостя молотком

Санкт-Петербург, 3 декабря. Житель Курортного района Санкт-Петербурга забил своего собутыльника молотком во время ссоры. Как сообщил источник ФАН, злоумышленника уже задержали.

Преступление было совершено накануне около семи часов утра в коммунальной квартире дома на Дубковском шоссе в Сестрорецке. Предварительно установлено, что после совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры и его гость вступили в конфликт, который обернулся убийством. Мужчина 1955 года ударил молотком потерпевшего 1964 года рождения и после был задержан на месте преступления. Обстоятельства случившегося выясняются.