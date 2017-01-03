Нефть подорожала до 57 долларов на первых торгах в 2017 году

Лондон, 3 января. В ходе первых в 2017 году торгов стоимость фьючерса на баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures достигла 57,28 долларов. Таким образом, нефтяные торги в 2017 году начались с роста котировок.

В ходе первых в году торгов стоимость нефти выросла на 0,81% по сравнению с уровне закрытия торгов 30 декабря. По мнению аналитиков, рост стоимости нефти может продолжаться весь январь.

В настоящее время стоимость мартовского фьючерса на североевропейскую нефть Brent достигает 56,98 долларов за баррель, а североамериканскую WTI — 53,94 доллара за баррель. После утреннего роста цены на ведущие марки успели незначительно просесть.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», уровни добычи нефти в 2016 году в России побили рекорд, достигнув почти 0,55 млрд тонн.