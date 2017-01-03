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Вор украл у пенсионерки в Петербурге ордена Великой Отечественной войны
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    Вор украл у пенсионерки в Петербурге ордена Великой Отечественной войны

    11:12  3 Января 2017
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    Вор украл у пенсионерки в Петербурге ордена Великой Отечественной войны

    Санкт-Петербург, 3 января. Пенсионерка из Петербурга сообщила, что из ее квартиры выкрали ордена Великой Отечественной войны, которые принадлежали ее мужу, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

    90-летняя пенсионерка обратилась в полицию с просьбой помочь ей вернуть ордена и медали за боевые заслуги времен Великой Отечественной войны и за заслуги в мирное время. Награды принадлежали ее мужу. Как оказалось, неизвестный преступник проник в ее квартиру и вынес ордена.

    Ранее сообщалось, что региональное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту возможного происшествия на ледяной горке в Серове.

    Автор: Катерина Тимошенская
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