Вор украл у пенсионерки в Петербурге ордена Великой Отечественной войны

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Санкт-Петербург, 3 января. Пенсионерка из Петербурга сообщила, что из ее квартиры выкрали ордена Великой Отечественной войны, которые принадлежали ее мужу, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

90-летняя пенсионерка обратилась в полицию с просьбой помочь ей вернуть ордена и медали за боевые заслуги времен Великой Отечественной войны и за заслуги в мирное время. Награды принадлежали ее мужу. Как оказалось, неизвестный преступник проник в ее квартиру и вынес ордена.

Ранее сообщалось, что региональное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту возможного происшествия на ледяной горке в Серове.