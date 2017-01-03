Сирия сегодня: ССА срывает встречу в Астане, рейд Турции против ИГИЛ, США убивают сирийцев

Сирия сегодня, 3 января. Сирийская свободная армия срывает перемирие и бойкотирует встречу в Астане, Турция совершила рейд в Эль-Баб и уничтожила группу боевиков ИГИЛ, США убивают мирных сирийцев и иракцев.

Кто поедет в Астану

Едва начавшееся перемирие в Сирии вновь под угрозой срыва. И вновь, похоже, по вине тех, кого на Западе называют «умеренной оппозицией» правительству Башара Асада.

Так, по данным западных СМИ, несколько крупных сирийских оппозиционных группировок заявили о прекращении подготовки к переговорам по межсирийскому урегулированию, которые должны состояться в Астане и в которых намерены принять участие представители России, Турции и Ирана в качестве гарантов мирного процесса.

Группировки, решившие бойкотировать переговоры, входят в так называемую Сирийскую свободную армию — объединение ряда крупных вооруженных повстанческих формирований. «Отказники» заявляют, что их решение связано с тем, что сирийская правительственная армия якобы нарушает условия перемирия.

Повстанцы распространили заявление, в котором сообщается, что они прекращают все контакты по вопросу переговоров до тех пор, пока сирийская армия, а также союзники официального Дамаска, поддерживаемые Ираном (в частности, шиитское военизированное движение «Хезболла»), не прекратят нарушать мирные договоренности, достигнутые при посредничестве России и Турции.

Напомним, 29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин заявил о подписании соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии. Документ подписали представители правительства Башара Асада и семи крупных объединений вооруженной оппозиции, в состав которых входит более 60 тысяч боевиков.

Соглашение вступило в силу 30 декабря прошлого года. Процесс мирного урегулирования в Сирии должна была продолжить встреча в Астане при участии России, Турции и Ирана.

Перемирие в Сирии не распространяется на запрещенные в России террористические группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и «Джабхат ан-Нусра». Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, все сирийские вооруженные группировки, которые не прекратят боевые действия, автоматически переходят в разряд террористических, и против них будут действовать, как против ИГИЛ и «Ан-Нусры».

«Щит Евфрата» против ИГИЛ

Турецкая армия провел спецоперацию в районе города Эль-Баб на севере Сирии, где продолжается операция против ИГИЛ «Щит Евфрата». В результате атаки сирийских военных были уничтожены 18 террористов, еще 37 получили ранения, сообщает Reuters.

Операция «Щит Евфрата» против ИГИЛ началась 24 августа. Ее проводят вооруженные силы Турции совместно с Сирийской свободной армией. Целью операции является зачистка от ИГИЛ приграничных районов Сирии. Официальный Дамаск считает вторжение турецкой армии на территорию Сирии оккупацией.

США убивают мирных сирийцев и иракцев

Удары возглавляемой США международной коалиции по террористам ИГИЛ в Ираке и Сирии с начала операции привели к гибели как минимум 118 мирных граждан. Это вынужден был признать штаб коалиции.

«На данный момент на основании полученной информации штаб коалиции пришел к выводу, что с начала антитеррористической операции было непреднамеренно убито 188 мирных граждан. Мы сожалеем об этом и выражаем соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении.

На самом деле на рассмотрении штаба коалиции находится еще несколько докладов о жертвах среди мирного населения в результате бомбардировок, поэтому даже по официальным данным число погибших явно возрастет. Тем временем сирийские и иракские источники утверждают, что число мирных жителей, погибших от американских бомбардировок, исчисляется сотнями.

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