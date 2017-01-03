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Рубль начал 2017 год с роста к доллару и евро
Экономика

Рубль начал 2017 год с роста к доллару и евро

Сегодня 11:07
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Рубль начал 2017 год с роста к доллару и евро

Москва, 3 декабря. Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Московской бирже. Курс доллара со сроком расчетов «завтра» на 10.00 (мск) упал на 23 копейки и составил 61,04 рубля. Курс евро также понизился до 63, 96 рубля, потеряв 57 копеек.

Как передает Газета.Ru со ссылкой на данные Московской биржи, индекс ММВБ к 10.08 вырос на 0,5% до 2243 пунктов, индекс РТС также показал рост, достигнув 1158 пунктов.

Ранее сообщалось, что за 2016 год рубль вырос по отношению к доллару на 20,1%, к евро - на 24,7%, о чем говорили данные последнего дня торгов прошлого года на Московской бирже.

Читайте также: Рубль станет одной из самых желанных валют для мировых инвесторов в 2017 году.

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Ксения Тасманова
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Пьяный житель Сестрорецка забил гостя молотком
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