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«Общедомовые нужды» исчезнут из коммунальных квитанций в РФ в 2017 году
Экономика

«Общедомовые нужды» исчезнут из коммунальных квитанций в РФ в 2017 году

Сегодня 11:02
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«Общедомовые нужды» исчезнут из коммунальных квитанций в РФ в 2017 году

Москва, 3 января. В используемых в России платежных квитанциях за коммунальные услуги с 2017 года появляется новая строка — общедомовые нужды, то есть ресурсы, которые идут на освещение и обогрев подъездов, чердаков и подвалов жилых домов. Эти услуги оплачивались и ранее, однако теперь они будут выделены в квитанции отдельно.

«Теперь размер этой платы будет фиксирован, рассчитываться он будет из норматива, который установлен в субъекте РФ. Это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов, — пояснил заместитель главы Минстроя Андрей Чибис в беседе с «Интерфакс». — То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы, которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги».

При этом, заверил министр, жильцы не будут платить за случайные перерасходы и утечки.

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Валентин Меликов
#андрей чибис
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