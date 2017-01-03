FAN-TV Лента новостей
Московские полицейские в праздники поймали почти 200 водителей на пьяной езде
Происшествия

Московские полицейские в праздники поймали почти 200 водителей на пьяной езде

Сегодня 10:51
108

Московские полицейские в праздники поймали почти 200 водителей на пьяной езде

Москва, 3 декабря. На столичных улицах сотрудники ДПС в праздничные дни остановили 117 пьяных водителей, еще 71 автовладелец с признаками алкогольного опьянения отказался проходить медосвидетельствование. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

«Сотрудники ДПС 1 января на дорогах Москвы выявили 65 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще 38 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования», — цитирует ТАСС пресс-службу Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что 2 января сотрудники ДПС поймали на пьяной езде 85 водителей, причем 33 из них не проходили освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники ГИБДД перейдет на усиленный режим работы. Особое внимание инспекторов привлечено к подъездам к ТЦ, местам отдыха и развлечений.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

Сегодня 7:00
869

Новости США: Обама попрощается с США, Трамп не верит в причастность России к кибератакам

Вчера 22:38
519

Сирия новости 2 января 2016 22.30: саперы РФ разминировали большую часть Алеппо, турецкие пограничники застрелили троих жителей Идлиба

Вчера 22:30
472

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Вчера 21:53
311

Сирия новости 2 января 2016 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, войска РФ установили КПП в Алеппо

Вчера 19:30
1245
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Петербуржец отравился неизвестным наркотиком

11:20

Пьяный житель Сестрорецка забил гостя молотком

11:14

Нефть подорожала до 57 долларов на первых торгах в 2017 году

11:14

Вор украл у пенсионерки в Петербурге ордена Великой Отечественной войны

11:12

Рубль начал 2017 год с роста к доллару и евро

11:07

«Общедомовые нужды» исчезнут из коммунальных квитанций в РФ в 2017 году

11:02

Альпинист сорвался в расщелину с высоты более 5 км при восхождении на Эльбрус

10:57

Московские полицейские в праздники поймали почти 200 водителей на пьяной езде

10:51

Глава Кубасса попросил Медведева остановить рост цен на бензин

10:45

ЛНР сообщила о трех нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

10:42

Семейная пара из США обвинила приложение Apple в гибели пятилетней дочери

10:41

Загулявшая пассажирка перепутала самолеты в «Домодедово»

10:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пьяный житель Сестрорецка забил гостя молотком
Читать
Закрыть