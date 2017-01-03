Московские полицейские в праздники поймали почти 200 водителей на пьяной езде

Москва, 3 декабря. На столичных улицах сотрудники ДПС в праздничные дни остановили 117 пьяных водителей, еще 71 автовладелец с признаками алкогольного опьянения отказался проходить медосвидетельствование. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

«Сотрудники ДПС 1 января на дорогах Москвы выявили 65 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще 38 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования», — цитирует ТАСС пресс-службу Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что 2 января сотрудники ДПС поймали на пьяной езде 85 водителей, причем 33 из них не проходили освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники ГИБДД перейдет на усиленный режим работы. Особое внимание инспекторов привлечено к подъездам к ТЦ, местам отдыха и развлечений.