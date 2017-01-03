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Глава Кубасса попросил Медведева остановить рост цен на бензин
Экономика

Глава Кубасса попросил Медведева остановить рост цен на бензин

Сегодня 10:45
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Глава Кубасса попросил Медведева остановить рост цен на бензин

Кемерово, 3 января. Кемеровский губернатор Аман Тулеев обратился к главе кабинета министров с просьбой принять меры в связи с продолжающимся ростом цен на бензин в Сибири. За прошедший год стоимость наиболее популярного бензина АИ-92 увеличивалась пять раз, отмечает губернатор, рост составил в итоге 1,8 рубля.

В своей официальной телеграмме Тулеев называет постоянный рост цен на горючее «беспределом», возможном благодаря тому, что рынок топлива контролируют монополисты.

«Причин не объясняют, людей просто ставят перед фактом: цена поднялась. — утверждает Тулеев. — Допускать такого мы не имеем права».

Как отмечает администрация Кемеровской области, Тулеев поручил подготовить соответствующее обращение к главе ФАС России.

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Валентин Меликов
#дмитрий медведев #аман тулеев
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Пьяный житель Сестрорецка забил гостя молотком
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