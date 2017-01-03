Семейная пара из США обвинила приложение Apple в гибели пятилетней дочери

Вашингтон, 3 декабря. Семейная пара из штата Техас через суд намерена взыскать денежную компенсацию с компании Apple, которую супруги обвинили в причастности к гибели их пятилетней дочери. Девочка погибла в аварии по вине водителя, пользовавшегося во время общения приложением FaceTime.

Как сообщают западные СМИ, в 2014 году незадолго до Рождества Джеймс и Бетани Модизетт вместе с двумя детьми попали в серьезное ДТП. Глава семейства затормозил, увидев проведение спецоперации, а водитель попутной машины Гарретт Вильхельм не заметил этого, так как был занят приложением. Из-за мощного столкновения погибла пятилетняя девочка, остальные члены семьи серьезно пострадали.

Семья посчитала корпорацию виновной в том, что та не сделала приложение на своих устройствах безопаснее и не блокировала его при вождении на большой скорости. Кроме того, Apple, по мнению истцов, должна предупреждать своих пользователей о возможной опасности приложений. Понесет ли компания ответственность за гибель ребенка, решит Высший суд Калифорнии. Отметим, что представители корпорации пока не прокомментировали данный инцидент.

Как передает Газета.Ru, виновник аварии был признан виновным в совершении ДТП. Он вышел на свободу летом 2016 года.