Загулявшая пассажирка перепутала самолеты в «Домодедово»

Москва, 3 января. Подвыпившая пассажирка в столичном аэропорту получила шанс повторить поступок главного героя фильма «Ирония судьбы». Нетрезвой женщине, которой нужно было 2 января вылетать в Санкт-Петербург, удалось пробраться на борт самолета авиакомпании S7, отправляющегося в Кемерово.

Как сообщили ставшие свидетелями происшествия пассажиры, вылет кемеровского рейса пришлось задержать более чем на час — сумев попасть в салон авиалайнера нетрезвая женщина категорически отказалась покидать самолет. Разбираться с перепутавшей рейсы пассажиркой пришлось полиции, отмечает Life.ru.

Неизвестно, сумела ли дама в итоге сесть на собственный рейс в Санкт-Петербург.

Выберите главное событие 2016 года!