Президент Филиппин Дутерте рассказал, что его связывает с ИГИЛ

Манила, 3 декабря. Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил, что у него есть связанные с боевиками «Исламского государства» родственники. При этом филиппинский лидер подчеркнул, что «служит республике, а не отношениям».

Как передают местные СМИ, Дутерте отметил, что источником этой информации были другие его родственники. Глава государства также подчеркнул, что не собирается контактировать с боевиками ИГ (организация запрещена в России).

Как сообщает Газета.Ru, ранее глава Филиппин заявил, что предпочитает искоренять коррупцию, криминал и торговлю наркотиками в стране вместо того, чтобы пытаться стать популярным президентом и «притворяться хорошим».