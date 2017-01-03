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Президент Филиппин Дутерте рассказал, что его связывает с ИГИЛ
Политика

Президент Филиппин Дутерте рассказал, что его связывает с ИГИЛ

Сегодня 10:20
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Президент Филиппин Дутерте рассказал, что его связывает с ИГИЛ

Манила, 3 декабря. Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил, что у него есть связанные с боевиками «Исламского государства» родственники. При этом филиппинский лидер подчеркнул, что «служит республике, а не отношениям».

Как передают местные СМИ, Дутерте отметил, что источником этой информации были другие его родственники. Глава государства также подчеркнул, что не собирается контактировать с боевиками ИГ (организация запрещена в России).

Как сообщает Газета.Ru, ранее глава Филиппин заявил, что предпочитает искоренять коррупцию, криминал и торговлю наркотиками в стране вместо того, чтобы пытаться стать популярным президентом и «притворяться хорошим».

 

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Ксения Тасманова
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