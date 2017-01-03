ЛНР сообщила о трех нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

Луганск, 3 января. Народная милиция ЛНР сообщила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.

Так, со стороны пгт Луганское ВСУ выпустили 24 мины по территории уганской народной республики. Под огнем оказалось село Калиновка. По данным Народной милиции ЛНР, огонь велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Напомним, очередной режим тишины был введен в Донбассе с 24 декабря. Тем не менее ДНР и ЛНР сообщают о неоднократных нарушениях новогоднего перемирия со стороны украинских силовиков.

Кроме того, как сообщала Газета.ru, штаб АТО признал гибель двоих военнослужащих в Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием. Как сообщили украинские силовики, несчастный случай произошел 2 января.

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