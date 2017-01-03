Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя Валерия Халилова

Москва, 3 января. На сайте кабинета министров РФ появился текст распоряжения, которым Московскому военно-музыкальному училищу Минобороны присваивается имя погибшего в катастрофе Ту-154 над Черным море художественного руководителя военного ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерия Халилова, летевшего в Сирию вместе со своими подчиненными.

«Впредь именовать его — федеральное государственное казенное профессиональное образовательное учреждение «Московское военно- музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова» Министерства обороны Российской Федерации», — указано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Напомним, большая часть артистов ансамбля имени Александрова погибла на борту Ту-154 Минобороны РФ, вылетевшего из Сочи в сирийскую Латакию.