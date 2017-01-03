Режим ЧС объявлен в поселке Казахстана после обрушения дома

Шахан, 3 декабря. В казахстанском поселке Шахан объявлен режим ЧС местного масштаба после обрушения жилого дома. Об этом сообщили в администрации города Шахтинска.

«В поселке Шахан объявлен режим ЧС местного масштаба», — сообщил собеседник РИА Новости.

Представитель администрации добавил, что в ближайшие дни будут организованы похороны жертв обрушения дома. Кроме того, власти откроют специальный счет для сбора средств в помощь пострадавшим.

Напомним, в результате обрушения подъезда пятиэтажного дома 1 января погибли девять человек, включая трех детей. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать взрыв отопительного котла в подвале. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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