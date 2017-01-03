Ученые выяснили, как быстро динозавры вылуплялись из яйца

Лондон, 3 декабря. В среднем динозавры вылуплялись из яйца через три месяца или полгода после оплодотворения зародыша. К такому выводу пришли ученые из американского университета Флориды.

Сотрудники университета изучили яйца протоцератопсов и гипархозавров, которые были обнаружены в Монголии. Главной особенностью ценных находок было то, что в них сохранились эмбриональные зубы зародышей, в которых каждый день формировался новый слой.

Посчитав эти слои, палеонтологи вычислили примерный срок нахождения детенышей динозавров в яйце. У протоцератопсов этот срок составлял примерно три месяца, у гипархозавров – шесть месяцев.

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