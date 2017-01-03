Турция сообщила об уничтожении 18 боевиков ИГ на севере Сирии

Анкара, 3 декабря. Вооруженные силы Турции уничтожили 18 боевиков «Исламского государства» в ходе спецоперации в северной части Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецких военных.

По данным агентства, накануне еще 37 экстремистов получили ранения различной степени тяжести в результате спецоперации ВС Турции. Террористы ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) были уничтожены в ходе столкновений и в результате артиллерийского огня.

Накануне сообщалось, что турецкие и российские бомбардировщики нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии. Как сообщали турецкие военные, удалось ликвидировать 22 боевиков террористической организации. Кроме того, ВКС РФ уничтожили несколько целей ИГ в районе города Эль-Баб на севере САР.

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